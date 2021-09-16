Минздрав анонсировал исследования о совместимости вакцин от гриппа и ковида
В данный момент врачи рекомендуют делать эти прививки с интервалом в один месяц.
В ближайшее время будут проведены исследования на совместимость вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-открытии выставки "Жизнь с вирусами" сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
"Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо ещё раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения", — сказал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа. Она напомнила также, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.
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