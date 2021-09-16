В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида
При этом для вакцинации граждан страны используются лишь четыре препарата: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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Департамент здравоохранения Эстонии заявил, что республика признаёт все вакцины от ковида, в том числе не зарегистрированные в Евросоюзе. Так в ведомстве ответили на вопрос, поступивший из Таллинского университета о том, какие препараты помимо четырёх официально используемых в стране могут подтвердить инфекционную безопасность.
"Эстония признаёт те вакцины, которые признаны исходной страной (откуда приехал студент. — Прим. Лайфа)", — цитирует издание Delfi заявление ведомства.
При этом для вакцинации граждан страны используются лишь четыре препарата: вакцина совместного производства американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также препараты, разработанные Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее Лайф рассказывал, что в Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом. Им стала восточная провинция Фуцзянь, где за сутки болезнь подтвердилась у 20 человек — 19 внутренних случаев заражения зафиксировали в городе Путянь, а ещё один — в городе Цюаньчжоу.
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