В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида

Департамент здравоохранения Эстонии заявил, что республика признаёт все вакцины от ковида, в том числе не зарегистрированные в Евросоюзе. Так в ведомстве ответили на вопрос, поступивший из Таллинского университета о том, какие препараты помимо четырёх официально используемых в стране могут подтвердить инфекционную безопасность.

"Эстония признаёт те вакцины, которые признаны исходной страной (откуда приехал студент. — Прим. Лайфа)", — цитирует издание Delfi заявление ведомства.

При этом для вакцинации граждан страны используются лишь четыре препарата: вакцина совместного производства американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также препараты, разработанные Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.