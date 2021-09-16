В ДНР заявили о загруженности госпиталей для больных ковидом почти на 100%

Загруженность госпитальных пунктов по оказанию помощи заразившимся ковидом в Донецкой Народной Республике приблизилась к 100%, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

"Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в республике остаётся напряжённой. В связи с этим открываются новые пункты по оказанию помощи пациентам с коронавирусом: сейчас в учреждениях здравоохранения открыто 38 госпитальных баз. Медицинская помощь будет оказана пациентам на всех этапах лечения, включая реабилитацию, добавили в ведомстве.