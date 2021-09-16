В ДНР заявили о загруженности госпиталей для больных ковидом почти на 100%
Эпидемиологическая обстановка в республике остаётся напряжённой, нагрузка на врачей повышается.
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Загруженность госпитальных пунктов по оказанию помощи заразившимся ковидом в Донецкой Народной Республике приблизилась к 100%, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.
"Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в республике остаётся напряжённой. В связи с этим открываются новые пункты по оказанию помощи пациентам с коронавирусом: сейчас в учреждениях здравоохранения открыто 38 госпитальных баз. Медицинская помощь будет оказана пациентам на всех этапах лечения, включая реабилитацию, добавили в ведомстве.
Ранее в Депздраве заявили об отсутствии роста госпитализаций больных с ковидом в Москве. При этом ранее там подчеркнули, что вероятность начала новой волны пандемии в столице остаётся высокой.
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