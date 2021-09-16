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Доктор Мясников назвал болезни, которые не нужно лечить

Врач также назвал диагнозы, которые зачастую трактуются неправильно и влекут за собой долгое и бессмысленное лечение.

16 сентября, 12:06

Фото © Pexels

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников объяснил URA.ru, что некоторые недуги не требуют лечения или операций. По словам специалиста, медицинское вмешательство для таких болезней необходимо только в случае серьёзных показаний и после обследования аппаратами УЗИ, КТ, МРТ.

"Не нужно лечить уреаплазму, так как это нормальная часть урогенитальной флоры, особенно у женщин. Также не нужно лечить вирус папилломы человека, немые камни желчного пузыря, если они не болят, инфицирование бактерией хеликобактер пилори, если нет симптомов, не нужно лечить и оперировать камни в почках, если они находятся именно в почках, потому что, скорее всего, они не пойдут, не нужно лечить гемангиомы (доброкачественная опухоль), если они не растут, а также кисту почек и печени", — отметил доктор.

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Мясников также назвал диагнозы, которые зачастую трактуются неправильно и влекут за собой долгое и бессмысленное лечение: это цистит, простатит, которые являются синдромами раздражённого мочевого пузыря, синдромами тазовых болей, а также хронический пиелонефрит, хронический панкреатит.

Ранее Лайф выяснял, с какими анализами нужно срочно идти в больницу. По словам доктора наук, даже при нормальном самочувствии данные некоторых медицинских исследований выдают серьёзные проблемы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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