Доктор Мясников назвал болезни, которые не нужно лечить

"Не нужно лечить уреаплазму, так как это нормальная часть урогенитальной флоры, особенно у женщин. Также не нужно лечить вирус папилломы человека, немые камни желчного пузыря, если они не болят, инфицирование бактерией хеликобактер пилори, если нет симптомов, не нужно лечить и оперировать камни в почках, если они находятся именно в почках, потому что, скорее всего, они не пойдут, не нужно лечить гемангиомы (доброкачественная опухоль), если они не растут, а также кисту почек и печени", — отметил доктор.