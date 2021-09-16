Роналду сменил жильё в Англии из-за шума овец
Теперь его дом стоит в два раза дешевле, нежели был предыдущий.
Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был вынужден сменить своё место жительства в Англии из-за шумящих овец. Об этом пишет The Sun.
Издание отмечает, что шум от животных мешал спать футболисту, его спутнице и их четырём детям. В итоге Роналду решил переехать в дом, который находится рядом с тем местом, где он жил во время первого периода выступлений за МЮ.
При этом нынешний дом Роналду стоит в два раза меньше, нежели тот, из которого он был вынужден переехать. В его нынешнем доме можно обнаружить мини-кинотеатр и бассейн.
Напомним, Криштиану Роналду уже успел провести два матча за "Манчестер Юнайтед", в которых отметился сразу тремя забитыми мячами.
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