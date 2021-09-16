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Сергей Карасёв назначен главным арбитром на дерби ЦСКА — "Спартак"

Матч пройдёт в понедельник, 20 сентября, на стадионе "ВЭБ-арена". Начало игры — в 19:30.

16 сентября, 11:10
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Главным арбитром московского дерби ЦСКА — "Спартак" назначен Сергей Карасёв, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут Максим Гаврилин и Алексей Лунёв, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. Судьями VAR будут работать Виталий Мешков и Дмитрий Мосякин.

Главное дерби России ЦСКА — "Спартак" смогут посетить до 10 тысяч зрителей

Главное дерби России ЦСКА — "Спартак" смогут посетить до 10 тысяч зрителей

Напомним, матч ЦСКА — "Спартак" на "ВЭБ-арене" в Москве состоится 20 сентября в 19:30. Перед встречей команды занимают соседние места в турнирной таблице — восьмое и девятое, имея в активе по десять очков после семи туров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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