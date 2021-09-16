Сергей Карасёв назначен главным арбитром на дерби ЦСКА — "Спартак"

Помогать ему будут Максим Гаврилин и Алексей Лунёв, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. Судьями VAR будут работать Виталий Мешков и Дмитрий Мосякин.

Напомним, матч ЦСКА — "Спартак" на "ВЭБ-арене" в Москве состоится 20 сентября в 19:30. Перед встречей команды занимают соседние места в турнирной таблице — восьмое и девятое, имея в активе по десять очков после семи туров.