"Всё сделал правильно": Французский футболист Бека-Бека поделился эмоциями от перехода в "Локомотив"
По разным данным, "железнодорожники" заплатили за молодого хавбека шесть миллионов евро.
Фото © ФК "Локомотив"
Французский новичок "Локомотива" Алексис Бека-Бека в интервью L’Equipe поделился эмоциями от своего перехода в стан красно-зелёных из "Кана".
"Сегодня я доволен своим выбором и на 100% уверен, что всё сделал правильно. С точки зрения инфраструктуры это очень продвинутый и сверхсовременный клуб. Видно, что многое было сделано к чемпионату мира, всё новое, качественное", — отметил Бека-Бека.
Он также назвал впечатляющей встречу с руководителем по спорту и развитию "Локо" Ральфом Рангником. По словам Бека-Бека, немецкий специалист знал все жесты и приёмы, которые француз использовал на поле. Кроме этого, игрок рассказал о хорошем уровне РПЛ, а сам чемпионат назвал конкурентоспособным.
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