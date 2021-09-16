Французский новичок "Локомотива" Алексис Бека-Бека в интервью L’Equipe поделился эмоциями от своего перехода в стан красно-зелёных из "Кана".

"Сегодня я доволен своим выбором и на 100% уверен, что всё сделал правильно. С точки зрения инфраструктуры это очень продвинутый и сверхсовременный клуб. Видно, что многое было сделано к чемпионату мира, всё новое, качественное", — отметил Бека-Бека.