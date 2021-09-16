Клинцевич назвал хорошим знаком доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией

Доклад Европарламента об ужесточении политики против России может стать хорошим знаком, поскольку покажет попытки коллективного Запада создавать трудности во взаимоотношениях с РФ. Таким мнением с Лайфом поделился бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Это можно считать хорошим знаком, если это получит какое-то развитие. Потому что будет противодействие, признание того, что коллективный Запад осуществлял такие действия, искусственно создавая трудности в наших взаимоотношениях. Это была ошибочная тактика, и её надо менять", — раскрыл Клинцевич свою мысль.

Он отметил, что среди западных политиков всё чаще звучат мнения о невозможности решать вопросы без взаимодействия с Россией. Это невыгодно, а в некоторых ситуациях — пагубно.

"Мне кажется, это [доклад Европарламента] может быть хорошим признаком, но с учётом хозяина, который задаёт парадигму таких взаимоотношений негативного характера, я не думаю, что это получит очень серьёзное развитие", — подытожил Клинцевич.