Google и Apple не смогли разъяснить свою позицию на заседании в Совфеде по вмешательству в выборы

Компании Apple, Google не предоставили объяснений своих действий на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Об этом журналистам заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Представители компаний не смогли пояснить свою позицию. Коллеги, которые представляли компанию Apple, пояснить мотивы действий, игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора не смогли", — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что представителей Google и Apple позвали в Совфед из-за вмешательства в выборы. Те предложение приняли, консультации прошли в четверг и уже завершились. По итогам заседания временной комиссии Совфеда представитель компании Apple отказалась от комментариев и предложила журналистам обратиться за официальным комментарием в пресс-службу. А вот представитель Google Александр Монин поспешил заверить представителей прессы, что компания уважает законы всех стран и не занимает ничью политическую сторону.