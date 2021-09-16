Google и Apple не смогли разъяснить свою позицию на заседании в Совфеде по вмешательству в выборы
К такому мнению пришёл присутствовавший на консультациях представитель Роскомнадзора Вадим Субботин.
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Компании Apple, Google не предоставили объяснений своих действий на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Об этом журналистам заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Представители компаний не смогли пояснить свою позицию. Коллеги, которые представляли компанию Apple, пояснить мотивы действий, игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора не смогли", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что представителей Google и Apple позвали в Совфед из-за вмешательства в выборы. Те предложение приняли, консультации прошли в четверг и уже завершились. По итогам заседания временной комиссии Совфеда представитель компании Apple отказалась от комментариев и предложила журналистам обратиться за официальным комментарием в пресс-службу. А вот представитель Google Александр Монин поспешил заверить представителей прессы, что компания уважает законы всех стран и не занимает ничью политическую сторону.
"Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента", — заявил Монин.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
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