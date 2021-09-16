Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами
Иностранным компаниям и сервисам грозят санкции за неудаление противоправного контента и вмешательство в выборы.
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Роскомнадзор готов применить так называемые оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы ведомства Вадим Субботин. Оборотный штраф рассчитывается исходя из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.
"В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании Facebook, Google и Twitter", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что представителей Google и Apple позвали в Совфед из-за вмешательства в выборы. Те предложение приняли, консультации прошли в четверг и уже завершились. По итогам заседания временной комиссии Совфеда представитель компании Apple отказалась от комментариев и предложила журналистам обратиться за официальным комментарием в пресс-службу. А вот представитель Google Александр Монин поспешил заверить представителей прессы, что компания уважает законы всех стран и не занимает ничью политическую сторону.
Тем временем прокуратура потребовала от компаний Apple и Google устранить нарушения, связанные с вмешательством американских IT-гигантов в избирательную кампанию в России.
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