Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами

Роскомнадзор готов применить так называемые оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы ведомства Вадим Субботин. Оборотный штраф рассчитывается исходя из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.

"В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании Facebook, Google и Twitter", — сказал он.