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Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами

Иностранным компаниям и сервисам грозят санкции за неудаление противоправного контента и вмешательство в выборы.

16 сентября, 11:35

Фото © Shutterstock

Роскомнадзор готов применить так называемые оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы ведомства Вадим Субботин. Оборотный штраф рассчитывается исходя из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.

"В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании Facebook, Google и Twitter", — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что представителей Google и Apple позвали в Совфед из-за вмешательства в выборы. Те предложение приняли, консультации прошли в четверг и уже завершились. По итогам заседания временной комиссии Совфеда представитель компании Apple отказалась от комментариев и предложила журналистам обратиться за официальным комментарием в пресс-службу. А вот представитель Google Александр Монин поспешил заверить представителей прессы, что компания уважает законы всех стран и не занимает ничью политическую сторону.

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Тем временем прокуратура потребовала от компаний Apple и Google устранить нарушения, связанные с вмешательством американских IT-гигантов в избирательную кампанию в России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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