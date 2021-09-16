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Спецоперация ради Dom Perignon: В Москве "три подруги Оушена" украли из супермаркета шампанское на 32 тысячи рублей

Пока две из них перекладывали бутылки в рюкзак, третья с ребёнком отвлекала охранника магазина.

16 сентября, 11:16

В Москве "три подруги Оушена" украли из супермаркета шампанское на 32 тысячи рублей. Видео © LIFE

В Москве три предприимчивые девушки провернули в супермаркете "спецоперацию" по краже элитного шампанского. Как Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах, "подруги Оушена" похитили две бутылки Dom Perignon на 32 тысячи рублей.

Инцидент произошёл поздно вечером 13 сентября в одном из магазинов Eurospar. Первой в зал зашла девушка в бежевой куртке, которая сразу же направилась в отдел с алкоголем. Положив в корзину две бутылки шампанского Dom Perignon, она направилась в соседний зал.

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Туда же подошла другая девушка, у которой к тому моменту уже был готов рюкзак. Пока дорогой алкоголь перекладывался из корзины в сумку, за дело взялась третья соучастница. Как рассказал собеседник Лайфа, с маленьким ребёнком она подошла к охраннику магазина и стала выяснять у него, куда делась её коляска. Никакой коляски при ней изначально конечно же не было, поэтому, когда "подруги Оушена" упаковали шампанское, горе-мамаша ушла.

Ущерб от кражи сотрудники магазина оценили в 32 тысячи рублей — по 16 тысяч на каждую украденную бутылку алкоголя. Полиция по факту произошедшего проводит проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что житель города Нижнекамска в Татарстане украл в местном супермаркете бутылку водки, но в спешке забыл в продуктовой корзине свой айфон.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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