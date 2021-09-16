Джонсон раскрыл детали создания нового оборонного союза США, Австралии и Британии

Новый оборонный альянс, сформированный Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не направлен против каких-либо стран. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в ответ на вопрос, является ли AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая.

"Партнёрство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трёх стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями", — сказал он, выступая в Палате общин парламента страны.

Джонсон подчеркнул при этом, что проект будет полностью соответствовать обязательствам стран по нераспространению ядерного оружия. Он добавил, что члены нового партнёрства заинтересованы в защите демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всём мире.