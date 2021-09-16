На Украине предложили переименовать площадь Маяковского в честь гей-актёра Билли Херрингтона

В украинском городе Запорожье создали петицию с предложением переименовать площадь Маяковского в честь американского порноактёра Билли Херрингтона, получившего отдельную известность по интернет-субкультуре гачимучи и многочисленным мемам. В ответ уже опубликована встречная инициатива с призывом не рассматривать результаты первой петиции, даже по достижении нужного количества голосов.

Инициатор переименования мотивировал создание петиции тем, что в городе уже много что названо в честь Маяковского. В частности, на территории города расположены сквер, аллея и кинотеатр имени известного поэта.

"Переименование одного из объектов города в честь известного американского актёра не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей. Билли Херрингтон — это известный американский актёр, на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но также украинцев и европейцев", — объяснил автор петиции.

Противники же инициативы назвали обращение провокацией и мотивировали свои претензии рядом причин. В частности, Херрингтон снимался в гей-порно, работал стриптизёром в гей-клубах США и не так широко известен большому количеству людей. К тому же, со слов авторов встречной петиции, город может превратиться в "Мекку для представителей ЛГБТ-сообщества".