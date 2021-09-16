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На Украине предложили переименовать площадь Маяковского в честь гей-актёра Билли Херрингтона

Некоторые жители выразили несогласие с такой инициативой, обвинив автора петиции в работе на "соответствующие службы" за рубежом.

16 сентября, 10:58

Фото © Wikipedia

В украинском городе Запорожье создали петицию с предложением переименовать площадь Маяковского в честь американского порноактёра Билли Херрингтона, получившего отдельную известность по интернет-субкультуре гачимучи и многочисленным мемам. В ответ уже опубликована встречная инициатива с призывом не рассматривать результаты первой петиции, даже по достижении нужного количества голосов.

Инициатор переименования мотивировал создание петиции тем, что в городе уже много что названо в честь Маяковского. В частности, на территории города расположены сквер, аллея и кинотеатр имени известного поэта.

"Переименование одного из объектов города в честь известного американского актёра не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей. Билли Херрингтон — это известный американский актёр, на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но также украинцев и европейцев", — объяснил автор петиции.

Противники же инициативы назвали обращение провокацией и мотивировали свои претензии рядом причин. В частности, Херрингтон снимался в гей-порно, работал стриптизёром в гей-клубах США и не так широко известен большому количеству людей. К тому же, со слов авторов встречной петиции, город может превратиться в "Мекку для представителей ЛГБТ-сообщества".

Петиции размещены на сайте Запорожского горсовета. На момент публикации новости петиция о переименовании площади получила поддержку 805 человек, её противники сильно отстают с результатом в 16 сторонников.

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Напомним, ранее Алексей Арестович предложил переименовать Незалежную в Русь-Украину. Он оскорбил критиков идеи, назвав их "долбаными селюками".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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