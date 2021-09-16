Пламенную критику главы украинского МИД в адрес ООН прервал звонок Зеленского. Видео © Телеканал НАШ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего брифинга раскритиковал ООН из-за отсутствия представителей организации на недавнем саммите "Крымская платформа". Речь дипломата обещала быть пламенной, но буквально на полуслове его оборвал телефонный звонок — оказалось, министру набрал президент Владимир Зеленский, чтобы обсудить "ряд срочных вопросов".

"Мне тут президент звонит, можно на паузу?" — замялся Кулеба, увидев имя Зеленского, высветившееся на экране смартфона.

Тем не менее министр успел сказать, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу" по политическим мотивам. По его словам, это может свидетельствовать о кризисе в самой организации и о том, что она неверно понимает свою миссию в мире.

"Мы это будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", — заявил Кулеба.

Саммит "Крымская платформа" состоялся в Киеве 23 августа, в нём участвовало более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.