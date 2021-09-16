В Польше возмутились из-за резолюции ЕП о признании ЛГБТ-браков по всей Европе

Европейский союз не может определять, кто может вступать в брачный союз в отдельных странах ЕС, заявил в четверг руководитель канцелярии главы Правительства Польши Михал Дворчик, комментируя принятие Европарламентом резолюции о правах ЛГБТ. Согласно документу, однополый брак, заключённый в одной стране ЕС, считается признанным во всех других государствах сообщества.

"Во-первых, ЕС не располагает никакими компетенциями для определения, кто может заключить брачный союз в отдельных странах. Во-вторых, разного рода резолюции ЕП, в том числе та, о которой мы говорим, не имеет никакой обязывающей силы для Польши", — сказал он в эфире Польского радио.

Дворчик подчеркнул, что у Польши есть своя конституция и свои правила, страна будет "последовательно их придерживаться, о чём уже неоднократно говорилось". Политик намекнул на статью конституции республики, которая определяет "брак как союз женщины и мужчины".

"Мы не планируем менять конституцию и не собираемся наносить удар по институту семьи, который является ключевым для функционирования любого государства", — указал представитель правительства страны.