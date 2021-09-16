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В России вдвое сократилось число погибших и раненных в ДТП пешеходов

Среди основных причин автокатастроф по-прежнему остаётся выезд на встречную полосу.

16 сентября, 10:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За последние 10 лет число пешеходов, погибших и раненных в ДТП на дорогах в России, уменьшилось в два раза. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил замначальника управления ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Алексей Кисляков.

"Снижение большинства показателей аварийности продолжается. Количество ДТП с погибшими и ранеными сокращается. Уменьшилось также количество ДТП с участием пешеходов", — отметил он.

Несмотря на это, показатели травматизма в ДТП с пешеходами всё равно остаются высокими, уточнил полковник. По его мнению, основными причинами автокатастроф по-прежнему остаются выезд на встречную полосу, нарушение требований сигналов светофоров, а также нарушения правил проезда на перекрёстках и пешеходных переходах.

Грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве

Грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве

Ранее в МВД составили портрет среднестатистического виновника ДТП в России. Согласно статистике, часто пьяными за руль садятся безработные мужчины среднего возраста. Рабочие, служащие и предприниматели предусмотрительны на дороге.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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