На Урале выявили первый за 17 лет случай столбняка

В Свердловской области пятилетний ребёнок заболел столбняком. Он несколько месяцев пролежал в больнице, в том числе в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме. Это первый зарегистрированный в регионе случай заболевания за последние 17 лет.

"В июне 2021 года в Верхней Пышме 5-летний ребёнок получил ссадины колен, упав с велосипеда, при этом родители за медицинской помощью не обратились и тем самым отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели. Ребёнок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям", — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Жизнь ребёнка удалось спасти, однако после перенесённого столбняка у него наблюдаются серьёзные неврологические нарушения. В ведомстве отметили, что на протяжении 17 лет удавалось избежать заражения опасной болезнью благодаря вакцинации детей и ревакцинации взрослых.