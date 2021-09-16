На Урале выявили первый за 17 лет случай столбняка
Заболел малыш, которого родители отказались привить по идеологическим соображениям.
Фото © Pexels
В Свердловской области пятилетний ребёнок заболел столбняком. Он несколько месяцев пролежал в больнице, в том числе в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме. Это первый зарегистрированный в регионе случай заболевания за последние 17 лет.
"В июне 2021 года в Верхней Пышме 5-летний ребёнок получил ссадины колен, упав с велосипеда, при этом родители за медицинской помощью не обратились и тем самым отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели. Ребёнок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям", — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Жизнь ребёнка удалось спасти, однако после перенесённого столбняка у него наблюдаются серьёзные неврологические нарушения. В ведомстве отметили, что на протяжении 17 лет удавалось избежать заражения опасной болезнью благодаря вакцинации детей и ревакцинации взрослых.
Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, какие прививки нужно сделать взрослым россиянам этой осенью. Медик отметил, что на фоне пандемии CoViD-19 не стоит забывать и о других опасных заболеваниях.
Лента новостей
На Украине предложили переименовать площадь Маяковского в честь гей-актёра Билли Херрингтона
сегодня в 10:58
В России вдвое сократилось число погибших и раненных в ДТП пешеходов
сегодня в 10:41
"Мне тут президент звонит": Пламенную критику главы украинского МИД в адрес ООН прервал звонок Зеленского
сегодня в 10:40
Комментариев: 0