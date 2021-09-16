НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Урале выявили первый за 17 лет случай столбняка

Заболел малыш, которого родители отказались привить по идеологическим соображениям.

16 сентября, 11:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Свердловской области пятилетний ребёнок заболел столбняком. Он несколько месяцев пролежал в больнице, в том числе в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме. Это первый зарегистрированный в регионе случай заболевания за последние 17 лет.

"В июне 2021 года в Верхней Пышме 5-летний ребёнок получил ссадины колен, упав с велосипеда, при этом родители за медицинской помощью не обратились и тем самым отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели. Ребёнок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям", сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Жизнь ребёнка удалось спасти, однако после перенесённого столбняка у него наблюдаются серьёзные неврологические нарушения. В ведомстве отметили, что на протяжении 17 лет удавалось избежать заражения опасной болезнью благодаря вакцинации детей и ревакцинации взрослых.

Доктор Мясников рассказал, какие прививки обязательны для взрослых и детей

Доктор Мясников рассказал, какие прививки обязательны для взрослых и детей

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, какие прививки нужно сделать взрослым россиянам этой осенью. Медик отметил, что на фоне пандемии CoViD-19 не стоит забывать и о других опасных заболеваниях.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Махачкале 16 школьников госпитализированы после отравления, трое в реанимации

сегодня в 10:08

Стареть "изящно": Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

сегодня в 07:36

На Украине предложили переименовать площадь Маяковского в честь гей-актёра Билли Херрингтона

сегодня в 10:58

"Всё сделал правильно": Французский футболист Бека-Бека поделился эмоциями от перехода в "Локомотив"

сегодня в 10:51

В России вдвое сократилось число погибших и раненных в ДТП пешеходов

сегодня в 10:41

Новости партнеров

Layer 1