В Тюмени из колонии-поселения сбежал осуждённый на 23 года мужчина

В Тюмени из колонии-поселения сбежал заключённый, отбывавший там остаток 23-летнего срока за убийство с особой жестокостью. Сейчас мужчину разыскивают.

"Сбежавший мужчина судим за особо тяжкие преступления. Наказание отбывал на участке колонии-поселения. Вчера, 15 сентября, при проверке сотрудники не обнаружили его на рабочем месте на автомойке, куда он был трудоустроен", — рассказали в региональном УФСИН.



Правоохранители распространили ориентировку: разыскиваемый 43-летний Александр Новиков был одет в синие джинсы, тёмно-синий пуховик с капюшоном, кроссовки.