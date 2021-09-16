В Тюмени из колонии-поселения сбежал осуждённый на 23 года мужчина
В 2000 году он был приговорён к 23 годам 4 месяцам колонии строгого режима по ряду статей, в том числе за убийство, совершённое с особой жестокостью.
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В Тюмени из колонии-поселения сбежал заключённый, отбывавший там остаток 23-летнего срока за убийство с особой жестокостью. Сейчас мужчину разыскивают.
"Сбежавший мужчина судим за особо тяжкие преступления. Наказание отбывал на участке колонии-поселения. Вчера, 15 сентября, при проверке сотрудники не обнаружили его на рабочем месте на автомойке, куда он был трудоустроен", — рассказали в региональном УФСИН.
Правоохранители распространили ориентировку: разыскиваемый 43-летний Александр Новиков был одет в синие джинсы, тёмно-синий пуховик с капюшоном, кроссовки.
РИА "Новости" со ссылкой на источник уточняет, что Новиков в 2000 году был приговорён к 23 годам 4 месяцам колонии строгого режима по ряду статей, в том числе за убийство, совершённое с особой жестокостью. В колонию-поселение заключённый был переведён в феврале 2021 года по решению суда.
А ранее, в августе, дерзкий побег произошёл в истринском ИВС. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля", бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. Дольше всех не могли найти Мавриди, за помощь в его поимке правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей. Задержать последнего беглеца удалось 13 сентября.
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