Век волю видать: Беглый бывший мэр Истры Вихарев прячется лучше киллера Мавриди Сыщики угрозыска поймали известного гангстера Александра Мавриди. Однако в той же Истре почти два года назад сбежал от следователей экс-мэр Андрей Вихарев. Найти его до сих пор не могут. 14 сентября, 18:34 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Киллер Александр Мавриди сбежал из ИВС в подмосковной Истре в начале августа. Всё это время он прятался в заброшенных строениях неподалёку. Скорее всего, ему просто не хватило денег и связей, чтобы выехать из страны. За его судьбой и успехами сыщиков явно следил 52-летний бывший глава Истры, Волоколамска и Лосино-Петровского Андрей Вихарев. Ему удаётся успешно скрываться от силовиков уже два года. Экс-чиновника подозревают в организации преступной группы, похитившей более 80 млн рублей из бюджета. Однако на самом деле Вихарев мог распоряжаться миллиардами.

Разыскивается подмосковный мэр Андрей Вихарев. Фото © LIFE

Осенью 2019 года чиновник скрылся от регионального Следственного комитета. 7 ноября силовики обыскали его особняк и рабочий кабинет. По официальной версии МВД, бывшего мэра отпустили под подписку о невыезде, после чего он и подался в бега. Уже 8 ноября подмосковные силовики объявили пропавшего Вихарева в федеральный розыск, а чуть позже и в международный.

Вихарев во время обыска у себя дома. Фото © LIFE SHOT

Парень с авторынка

Как выяснил Лайф, у Вихарева неординарная биография. Родился в Кирове. Настоящее имя — Асфан Вихраев. По молодости был судим за хранение оружия. Первый бизнес у него появился в начале 90-х — это был легендарный для кировчан авторынок.

Авторынок. Пару лет назад. Фото © Яндекс Карты

В середине 90-х из горячих точек возвращается приятель детства Асфана — потомственный политработник МВД Олег Фетюков. Он прошёл почти все горячие точки того времени. На гражданке Фетюкова назначили руководить операми УВД по Кировской области.

Политрук Олег Фетюков. Фото © Instagram/oleg.fetukov

Бизнес Вихраева расширялся. На авторынке появляются подконтрольные ему чоповцы. Здесь же он учреждает пока что крохотную фирму "Гарантия-строй" и закупает бетономешалки. Для дальнейшей экспансии понадобились песок, гравий и древесина. Парни с авторынка переоформляют на себя пару пилорам в Кирове, несколько карьеров в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Смоленске. В то время Асфан женился. Его супруга и жена Фетюкова зарегистрировали несколько фирм — торговых, строительных, бухгалтерских и охранных.

Стройка

В нулевых под брендом "Гарантия-строй" учреждаются фирмы в Кирове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, подмосковных городах Красногорске и Раменском.

Живописно открывали филиал в подмосковном Жуковском. Милицейская газета "Щит и меч" тогда писала, что Вихраев прибыл в город с армией охранников и многие из них якобы имели удостоверения Кировского УВД. Источники газеты утверждали, что за спиной Вихраева якобы могли стоять криминальные авторитеты. Считается, что бизнесмен тогда положил глаз на градообразующий Жуковский домостроительный комбинат. Это готовая инфраструктура для масштабных дел: цеха, краны, больше тысячи рабочих и специалистов. В нулевых ДСК обанкротился, а основные активы достались структурам Вихраева.

Штаб-квартира "Гарантии-строй" в подмосковном городе Жуковском. Фото © Яндекс Карты

"Гарантия-строй" Вихраева получает в Кирове первый участок под жилищное строительство. Нужно было возвести пару ЖК и новый лечебный корпус для кожвендиспансера. По итогу медицинский объект построен не был. Жилые дома сдали с полуторагодовалым опозданием и недоделками. Застройщика не наказали, потому что он успел вовремя обанкротиться, задолжав администрации 645 млн рублей за аренду земли.

Вихраев и его компаньоны развернули грандиозное строительство. Работы закипели во всех городах, где были филиалы "Гарантии-строй". Застройщик собирал деньги с дольщиков, что закончилось проблемами: многие либо не получили своё жильё, либо получили, но с огромными задержками и серьёзными недоделками. По самым скромным подсчётам, от строительных компаний Вихраева пострадало свыше 15 тыс. дольщиков.

Но чем хуже шли дела у дольщиков, тем богаче становился сам Вихраев. В то же время он зарегистрировал офшоры на Виргинских островах. Возможно, там теперь находятся миллионы от строек.

Из бизнеса во власть

Выборы-2009 в подмосковном городе Жуковском стали притчей во языцех. По городу прокатились массовые митинги против фальсификаций. Впрочем, они не помешали строительному магнату Вихраеву стать депутатом Мособлдумы. Теперь он называл себя не Асфан Вихраев, а Андрей Вихарев. То есть поменял и фамилию, и имя. Победа новоявленного Андрея Вихарева, похоже, была предрешена. В 2014-м, будучи уже депутатом Московской областной думы, Андрей Вихарев был вдруг назначен исполнять обязанности мэра г.о. Лосино-Петровский. Своим замом он позвал Олега Фетюкова.

Мэр Андрей Вихарев. Фото © facebook / Андрей Вихарев

В 2018 году Вихарев стал и.о. главы Волоколамского района, а в декабре занял пост мэра Истры. Ни одну серьёзную проблему местных жителей он так и не решил, зато муниципальные подряды получали аффилированные компании. Счёт идёт на десятки госконтрактов. После серии разоблачений Лайфа Вихарев ушёл в отставку "по состоянию здоровья". Вскоре против него возбудили уголовное дело за расхищение госденег. По подозрению в пособничестве были задержаны его возможные подельники, в том числе и Фетюков.

Авторы Егор Пережогин