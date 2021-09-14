Тайна Александра Мавриди: Задержанный после побега в Истре киллер начал давать показания В Москве задержан самый известный беглец из Истринского СИЗО — Александр Мавриди. Его подозревают в убийстве. В любом случае ему теперь грозит дополнительный срок. 14 сентября, 15:53 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Гердо Владимир / Следственный комитет

О задержании знаменитого преступника, совершившего в августе дерзкий побег из ИВС в подмосковной Истре, сообщили вчера поздним вечером. Мавриди доставили в здание ГСУ СКР по Московской области, где он ответил на вопросы сыщиков. Известно, что до побега бандит отказывался отвечать на любые вопросы следствия, руководствуясь 51-й статьёй Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, сегодня Мавриди доставили в изолятор временного содержания в Лобне. Там находились и сбежавшие вместе с ним четверо молдаван, которые были задержаны ранее. После проведения очных ставок Мавриди могут перевести в один из московских СИЗО. Следственный комитет уже предъявил гангстеру обвинения по статье 313 УК РФ (побег из-под стражи). Это грозит Мавриди пятью годами в довесок к основному сроку.

Иванов из Ростова

В кабинет следователя Александр Мавриди шёл, прихрамывая на одну ногу. Травму он получил в Москве во время задержания на крыльце магазина "Ашан" на улице Дубравной, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Митино". Он пытался оказать жёсткое сопротивление, но оперативники его быстро скрутили.

Гангстера задержали благодаря городской системе умного видеонаблюдения, способной распознавать лица, хотя он неплохо замаскировался — отрастил бороду и ходил в чёрной антиковидной маске. Совершив покупки, Мавриди вышел на крыльцо магазина, где его уже поджидали оперативники. После короткой потасовки бандита скрутили и попросили ответить на несколько вопросов. В начале гангстер пытался играть в дурачка и представлялся неким Владимиром Ивановичем Ивановым из Ростова. В рюкзаке у Мавриди находилась крупная сумма денег — 3000 долларов, 1350 евро и 70 000 рублей. Судя по всему, на свободе он навестил какой-то свой тайник.

Видео © МВД РФ

Позже, устав ломать комедию, в кабинете у следователя Мавриди рассказал об обстоятельствах побега и подготовки к нему. Гангстер признался, что всё время после побега провёл в заброшенных домах в Подмосковье. Тем не менее во время задержания Мавриди был со свежевыбритой головой, аккуратно постриженной бородой и одет в чистое. Сыщики теперь выясняют, кто мог помогать ему скрываться.

Побег из Истры

Напомним, что Александр Мавриди сбежал вместе с группой арестантов 6 августа из ИВС Истры. Их привезли туда для проведения следственных действий. Мавриди сидел в одиночке и попросился в камеру к молдаванам — якобы поиграть в нарды. Его перевели. В тот вечер дежурный не закрыл в камере окно для передачи пищи. Арестанты через это окно с помощью гаечного ключа выкрутили винты замка камеры, выбрались через заднюю дверь изолятора и вскрыли навесной замок на воротах. Дежурные в тот момент спали, камеры наблюдения были выключены. Арестанты быстро растворились в тёплой ночи.

Сразу же стало ясно, что побег был подготовлен заранее сотрудниками ИВС. Против дежурных Лаврентьева и Бурдаковской возбудили уголовные дела по статье 286 УК (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия). Они находятся сейчас под стражей. В начале сентября Истринский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий и для врио начальника ИВС Андрея Старшинова, который распорядился перевести Мавриди в камеру к другим беглецам. Ему также предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

К середине августа удалось поймать всех молдаван. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану задержали на съёмной квартире у знакомых в Подольске. На следующий день полиции сдался и Николай Тетеря. Все трое проходят по делу о мошенничестве. Через какое-то время задержали четвёртого сбежавшего — Александра Бутнару, спрятавшегося в Новгородской области.

© МВД РФ

Мавриди удавалось всё это время скрываться. МВД даже объявило награду в полтора миллиона рублей за информацию о нём. Поскольку он был в бегах уже больше месяца, в ходу были версии, что Мавриди мог покинуть пределы страны или вовсе был убит. Однако гангстер не покидал пределов столичного региона.



Что думают женщины убитого Маругова?

Главная опасность заключалась в том, что Мавриди может расправиться со свидетелями по его уголовному делу. Страха натерпелась гражданская жена убитого им в ноябре прошлого года колбасного короля Владимира Маругова — владельца ООО "МПК "Мясная империя" и ООО "МПК "Озерецкие колбасы". Бизнесмена застрелили из арбалета в бане на участке, расположенном в деревне Аносино. Перед убийством его пытали, требуя денег.

Улики указывают на Мавриди. Незадолго до убийства он купил в магазине арбалет. В его квартире сыщики освободили известного адвоката Алексея Завгороднего, прикованного наручниками к кровати. Киллер периодически избивал юриста, заставляя переписать на чужого человека дорогие квартиры.

Сожительница колбасного короля Сабина Газиева является главной свидетельницей в деле об убийстве Маругова. Она находилась с Маруговым в момент убийства в бане и осталась жива благодаря счастливой случайности. По её собственным словам, она смогла самостоятельно освободиться, поднять мобильный телефон и вызвать подмогу. Женщина уже сообщила СМИ, что вздохнула с облегчением после задержания гангстера и даже успела отметить это событие.

Сабина Газиева. Фото © 24СМИ

Вдова Маругова Татьяна, от которой муж и ушёл к Газиевой, вчера сообщила в социальных сетях, что события начала августа этого года привели её в монастырь.

Женщина была хорошо знакома с Мавриди — он долгое время помогал ей по хозяйству в особняке. У следователей даже была версия, что их связывают близкие отношения и гангстер планировал убить мужа, чтобы затем жениться на богатой вдове. Маругова всё опровергала, а Мавриди играл в молчанку.

Теперь ситуация поменялась: рассчитывать на снисхождение суда после дерзкого побега Мавриди уже не сможет. Не исключено, что следователи услышат показания по делу об убийстве Маругова, узнают о заказчиках и участниках преступления.

Авторы Станислав Сенькин