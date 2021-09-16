Туроператоры рассказали об ограничениях для привитых россиян в Турции

Российским туристам для въезда в Турцию с 14 сентября необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, результат анализа на антиген или сертификат о вакцинации от ковида одним из признанных ВОЗ либо одобренных в стране для экстренного применения препаратов. Представители туротрасли сообщили, что из российских вакцин в этот список входит только "Спутник V", сертификаты других отечественных вакцин власти страны не принимают.

"Получается, привитым двухкомпонентными "Эпиваккороной" и "Ковиваком" также придётся делать ПЦР-тест для посадки на борт самолёта, следующего в Турцию, их сертификаты более не будут признаваться, так как "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник лайт" к числу одобренных не относятся. Остаётся только "Спутник V", единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешённая Турцией", — говорится на сайте АТОР.

Такая же информация размещена на сайте ANEX Tour. При этом россиянам напомнили, что сертификат о вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных заграничного паспорта и с QR-кодом. Для привитых разрешёнными вакцинами действует ещё одно правило — последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия в Турцию.