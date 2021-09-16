НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Губернатор Владимирской области подал в отставку

При этом Лайфу эту информацию в администрации региона не подтвердили.

16 сентября, 11:39
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе </p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин написал заявление об отставке. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.

Отмечается, что Сипягин планирует получить депутатский мандат на предстоящих выборах. Чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР. О своём решении покинуть пост главы региона официально сообщит в ближайшие полторы недели, добавил собеседник агентства. При этом Лайфу в Администрации Владимирской области сообщили, что информация об отставке Сипягина не соответствует действительности.

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Думу

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Думу

"Губернатор не писал заявления об отставке. Его план работы, как и прежде, расписан на месяц вперёд. Он неоднократно отвечал на этот вопрос. Его позиция не изменилась", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД после выборов в Госдуму.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Глава Владимирской области выписался из московской клиники, где лечился от коронавируса в ВИП-палате

25 ноября 2020, 09:16

Глава Минобороны Казахстана ушёл в отставку после смертоносных взрывов на воинском складе

31 августа, 07:28

МИД РФ указал на недовольство монополией американских IT-гигантов во всём мире

сегодня в 12:15

Затравленная легкоатлетка Магучих рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов

сегодня в 12:43

Лайф узнал версию мужчины, которого в Сети окрестили напавшим на отдел полиции под Воронежем

сегодня в 12:42

Новости партнеров

Layer 1