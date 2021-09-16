СМИ: Губернатор Владимирской области подал в отставку

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин написал заявление об отставке. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.

Отмечается, что Сипягин планирует получить депутатский мандат на предстоящих выборах. Чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР. О своём решении покинуть пост главы региона официально сообщит в ближайшие полторы недели, добавил собеседник агентства. При этом Лайфу в Администрации Владимирской области сообщили, что информация об отставке Сипягина не соответствует действительности.

"Губернатор не писал заявления об отставке. Его план работы, как и прежде, расписан на месяц вперёд. Он неоднократно отвечал на этот вопрос. Его позиция не изменилась", — сообщили в пресс-службе правительства региона.