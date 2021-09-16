СМИ: Губернатор Владимирской области подал в отставку
При этом Лайфу эту информацию в администрации региона не подтвердили.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин написал заявление об отставке. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.
Отмечается, что Сипягин планирует получить депутатский мандат на предстоящих выборах. Чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР. О своём решении покинуть пост главы региона официально сообщит в ближайшие полторы недели, добавил собеседник агентства. При этом Лайфу в Администрации Владимирской области сообщили, что информация об отставке Сипягина не соответствует действительности.
"Губернатор не писал заявления об отставке. Его план работы, как и прежде, расписан на месяц вперёд. Он неоднократно отвечал на этот вопрос. Его позиция не изменилась", — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД после выборов в Госдуму.
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