Учёные выяснили, что древние люди редко спаривались с близкими родственниками
В этом помог новый способ изучения ДНК, показывающий близость родителей его владельца.
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Учёные из Германии и США выяснили, что древние люди практически не спаривались с близкими родственниками. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Communications.
Специалисты Чикагского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге изучили ДНК 1785 человек, которые жили 45 тысяч лет назад, и установили, насколько близкими родственниками были их родители. Установить это удалось благодаря новому методу исследования древней ДНК, который показывает её части от отца и матери. Чем длиннее такие сегменты, тем ближе были родители, уточняют учёные.
"Применив эту новую технику, мы могли бы экранировать более чем в десять раз больше древних геномов, чем это было возможно ранее", — говорится в исследовании.
Так, учёные выяснили, что из 1785 человек лишь у 54 были признаки близкого родства их родителей. В частности, отмечается, что речь идёт о спаривании двоюродных братьев и сестёр. Причём эти люди не жили в определённой группе или на конкретной территории, из чего исследователи сделали вывод, что спаривания между родственниками проходили спорадически.
Ранее Лайф писал, что учёные решили возродить род шерстистых мамонтов, вымерших десять тысяч лет назад, и поселить их в арктической тундре.
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