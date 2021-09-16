Учёные выяснили, что древние люди редко спаривались с близкими родственниками

Учёные из Германии и США выяснили, что древние люди практически не спаривались с близкими родственниками. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Communications.

Специалисты Чикагского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге изучили ДНК 1785 человек, которые жили 45 тысяч лет назад, и установили, насколько близкими родственниками были их родители. Установить это удалось благодаря новому методу исследования древней ДНК, который показывает её части от отца и матери. Чем длиннее такие сегменты, тем ближе были родители, уточняют учёные.

"Применив эту новую технику, мы могли бы экранировать более чем в десять раз больше древних геномов, чем это было возможно ранее", — говорится в исследовании.

Так, учёные выяснили, что из 1785 человек лишь у 54 были признаки близкого родства их родителей. В частности, отмечается, что речь идёт о спаривании двоюродных братьев и сестёр. Причём эти люди не жили в определённой группе или на конкретной территории, из чего исследователи сделали вывод, что спаривания между родственниками проходили спорадически.