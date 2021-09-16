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Цена на газ в Европе упала до 785 долларов

Стоимость топлива ранее сегодня подросла до 853,5 доллара, но не смогла сохраниться на данном уровне.

16 сентября, 11:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Европе цена газа за тысячу кубических метров упала до уровня ниже 800 долларов после серии рекордов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF составила 785,9 доллара на 13:22 мск. Динамика сильно менялась в течение нескольких часов. В 9:09 мск — 756,4 доллара, затем цена подросла до 853,5 доллара и потом скатилась вновь.

Цена на газ в Европе рухнула до $800 после рекордного взлёта до $970

Цена на газ в Европе рухнула до $800 после рекордного взлёта до $970

Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров.

Газ в Европе по цене золота: к чему готовиться странам и их жителям

Газ в Европе по цене золота: к чему готовиться странам и их жителям

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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