Цена на газ в Европе упала до 785 долларов
Стоимость топлива ранее сегодня подросла до 853,5 доллара, но не смогла сохраниться на данном уровне.
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В Европе цена газа за тысячу кубических метров упала до уровня ниже 800 долларов после серии рекордов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В частности, цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF составила 785,9 доллара на 13:22 мск. Динамика сильно менялась в течение нескольких часов. В 9:09 мск — 756,4 доллара, затем цена подросла до 853,5 доллара и потом скатилась вновь.
Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров.
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