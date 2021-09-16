Цена на газ в Европе упала до 785 долларов

В Европе цена газа за тысячу кубических метров упала до уровня ниже 800 долларов после серии рекордов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF составила 785,9 доллара на 13:22 мск. Динамика сильно менялась в течение нескольких часов. В 9:09 мск — 756,4 доллара, затем цена подросла до 853,5 доллара и потом скатилась вновь.