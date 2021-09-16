Газ в Европе по цене золота: к чему готовиться странам и их жителям Цены на европейских хабах бьют рекорд за рекордом — стоимость тысячи кубометров газа уже достигает почти 1000 долларов. Что грозит Европе — в реплике Александры Баязитовой. 15 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Ковалев Петр

В рекордном росте цен на газ европейцы привычно винят "Газпром". Но это не так. С одной стороны, действительно: до запуска "Северного потока – 2" он не стремится увеличивать поставки. Но с другой — "Газпром" полностью выполняет все обязательства и, более того, его доля на европейском рынке растёт: за этот год она увеличилась на один процент и составляет сейчас 34%. Скорее всего, виной тому — главный союзник Европы — американцы. Цены в Китае и Азии ещё выше европейских, так что свой сжиженный газ они предпочитают направлять туда. Более того, ситуацию в начале августа усугубила авария на Уренгойском заводе по подготовке конденсата, из-за которой поставки по газопроводу Ямал — Европа сильно сократились и пока полностью не восстановились. Также сильное давление на рынок оказывают и полупустые европейские хранилища перед отопительным сезоном: на текущий момент они заполнены только на 70% против 93% годом ранее.

Конечно, рост цен на бирже не значит, что все страны платят "Газпрому" по тысяче долларов за куб. Те, у кого есть подписанные с российской монополией длинные контракты, стоимость газа в которых привязана к нефти, подсчитывают прибыль. Это в первую очередь Германия и Австрия. Пока на бирже паника, они платят за российское голубое топливо всего 200–220 долларов за куб. Другие же страны вынуждены принимать тяжёлые решения — из-за высокой стоимости газа цены на электричество выросли в три раза.

Например, в Испании даже приняли срочный закон, который ограничивает прибыль энергетических компаний, а также индексацию тарифов на газ (не более 4,4% в третьем квартале текущего года). Этому примеру могут в том или ином виде последовать и другие европейские страны.

Но главное, несмотря на объявленную "декарбонизацию", Евросоюз начал возвращаться к углю. Даже с учётом квоты на выбросы СО2, которая составляет в ЕС около 60 евро за тонну, вырабатывать энергию из угля сейчас выгоднее, чем из газа. Кроме того, например, в Эстонии были вынуждены расконсервировать бывшие советские мощности по выработке электричества из горючих сланцев. Уже сейчас, например, в Великобритании доля угольной генерации выросла в два раза. Даже в сравнительно благополучной в этом смысле Германии доля угля выросла до 8%. Не говоря о Польше, где эта доля уже составляет 80%.

Если так пойдёт дальше, то выработка угольной генерации в Евросоюзе покажет рост впервые за последние восемь лет. В общем, когда зима уже стучится в дверь, а стоимость газа бьёт рекорды, о глобальном потеплении как-то не думается.

На это рассчитывает и "Газпром", который на днях подал полный комплект документов на сертификацию "Северного потока – 2". В обычной ситуации этот процесс занимает от восьми до десяти месяцев. Но перед лицом "генерала Мороза" европейские чиновники, скорее всего, будут значительно расторопнее.

Авторы Александра Баязитова