Вирусолог объяснил неизбежность четвёртой волны ковида

Несмотря на то что в России пока не наблюдается стабильного увеличения количества заболевших коронавирусом, четвёртая волна неизбежна, и начнётся она, скорее всего, в конце сентября – начале октября, рассказал эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артём Гиль.

"Сезонное ухудшение погодных условий будет благоприятным для распространения вируса. Кроме того, начался учебный год, школьники вернулись в классы, студенты начали ходить в университеты, а работающие граждане массово выходят из отпусков в трудовые коллективы. То есть люди стали гораздо теснее контактировать и интенсивнее передавать друг другу вирус", — пояснил Гиль в беседе с kp.ru.

Вирусолог говорит, что летняя волна ещё не закончилась, так как до сих пор в стране каждый день регистрируется около 800 смертей из-за коронавируса. Также, по его мнению, уровень популяционного иммунитета слишком низок, сделали прививки только около 30% россиян. А для завершения эпидемии должны быть вакцинированы 80% населения. К тому же сейчас распространён более заразный штамм, чем в начале пандемии. По словам эксперта, в крупных городах мутацию "дельта" регистрируют в 100% случаев заражения коронавирусом. Ухудшит ситуацию и мягкий режим противоэпидемиологических мер.

"Власти и население свыклись с пандемией, ощущение страха ушло, уровень настороженности снизился, люди всё чаще ходят без масок, реже подходят к санитайзерам для дезинфекции рук, что видно, например, в метро. Плюс значительная часть населения не желает вакцинироваться. И эта беспечность нам дорого обойдётся", — пояснил эксперт.