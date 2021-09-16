Вирусолог объяснил неизбежность четвёртой волны ковида
По его мнению, люди всё чаще пренебрегают санитарно-эпидемиологическими правилами — и эта беспечность дорого обойдётся.
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Несмотря на то что в России пока не наблюдается стабильного увеличения количества заболевших коронавирусом, четвёртая волна неизбежна, и начнётся она, скорее всего, в конце сентября – начале октября, рассказал эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артём Гиль.
"Сезонное ухудшение погодных условий будет благоприятным для распространения вируса. Кроме того, начался учебный год, школьники вернулись в классы, студенты начали ходить в университеты, а работающие граждане массово выходят из отпусков в трудовые коллективы. То есть люди стали гораздо теснее контактировать и интенсивнее передавать друг другу вирус", — пояснил Гиль в беседе с kp.ru.
Вирусолог говорит, что летняя волна ещё не закончилась, так как до сих пор в стране каждый день регистрируется около 800 смертей из-за коронавируса. Также, по его мнению, уровень популяционного иммунитета слишком низок, сделали прививки только около 30% россиян. А для завершения эпидемии должны быть вакцинированы 80% населения. К тому же сейчас распространён более заразный штамм, чем в начале пандемии. По словам эксперта, в крупных городах мутацию "дельта" регистрируют в 100% случаев заражения коронавирусом. Ухудшит ситуацию и мягкий режим противоэпидемиологических мер.
"Власти и население свыклись с пандемией, ощущение страха ушло, уровень настороженности снизился, люди всё чаще ходят без масок, реже подходят к санитайзерам для дезинфекции рук, что видно, например, в метро. Плюс значительная часть населения не желает вакцинироваться. И эта беспечность нам дорого обойдётся", — пояснил эксперт.
По мнению Гиля, число заболевших будет увеличиваться по нарастающей с небольшим перерывом зимой, так как сильный мороз не даст активно распространяться инфекции. Если люди не будут массово вакцинироваться зимой и осенью, весной Россию ожидает новый рост смертности, добавил он.
Ранее вирусолог рассказал, стоит ли россиянам ждать локдауна из-за четвёртой волны ковида. Собеседник Лайфа подчеркнул, что режим самоизоляции — это экстренная мера, и она объявляется в случае массовой угрозы жизни людей. А иммунолог спрогнозировал сроки начала четвёртой волны ковида в России. По его мнению, заметный подъём заболеваемости можно ожидать уже со следующего месяца.
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