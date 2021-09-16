"Без запаха, почти пластиковые": Токсиколог рассказал, как вычислить опасные томаты в магазине
Эксперт отметил, что бывали случаи, когда после съеденного помидора люди теряли сознание.
Отравление овощами и фруктами может привести даже к госпитализации. По этой причине необходимо внимательно относиться к выбору продуктов. Врач-токсиколог Михаил Кутушов на примере помидоров объяснил, как распознать опасный товар. Об этом сообщает РИА ФАН.
По словам эксперта, вызывают подозрение упругие помидоры с белыми жилами, без запаха и почти пластиковые — скорее всего, они обработаны большим количеством химических веществ.
"Овощ, который был выращен в естественных условиях, без химических веществ, имеет приятный специфический запах, ровный красивый цвет", — рассказал врач "Аргументам и фактам".
Ранее Лайф рассказывал о том, как токсины в арбузе из "Магнита" могли убить москвичку и её внучку. По оценке инфекциониста, вещество от дезинсекции, следы которого были обнаружены в продукте, не могло само по себе стать причиной смертельного отравления, а его микродозы могли лишь усугубить уже происходившие в организмах погибших процессы.
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