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"Без запаха, почти пластиковые": Токсиколог рассказал, как вычислить опасные томаты в магазине

Эксперт отметил, что бывали случаи, когда после съеденного помидора люди теряли сознание.

16 сентября, 13:32

Отравление овощами и фруктами может привести даже к госпитализации. По этой причине необходимо внимательно относиться к выбору продуктов. Врач-токсиколог Михаил Кутушов на примере помидоров объяснил, как распознать опасный товар. Об этом сообщает РИА ФАН.

Диетолог объяснила, как правильно мыть фрукты и овощи

Диетолог объяснила, как правильно мыть фрукты и овощи

По словам эксперта, вызывают подозрение упругие помидоры с белыми жилами, без запаха и почти пластиковые — скорее всего, они обработаны большим количеством химических веществ.

"Овощ, который был выращен в естественных условиях, без химических веществ, имеет приятный специфический запах, ровный красивый цвет", рассказал врач "Аргументам и фактам".

Ранее Лайф рассказывал о том, как токсины в арбузе из "Магнита" могли убить москвичку и её внучку. По оценке инфекциониста, вещество от дезинсекции, следы которого были обнаружены в продукте, не могло само по себе стать причиной смертельного отравления, а его микродозы могли лишь усугубить уже происходившие в организмах погибших процессы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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