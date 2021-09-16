Отравление овощами и фруктами может привести даже к госпитализации. По этой причине необходимо внимательно относиться к выбору продуктов. Врач-токсиколог Михаил Кутушов на примере помидоров объяснил, как распознать опасный товар. Об этом сообщает РИА ФАН.

По словам эксперта, вызывают подозрение упругие помидоры с белыми жилами, без запаха и почти пластиковые — скорее всего, они обработаны большим количеством химических веществ.

"Овощ, который был выращен в естественных условиях, без химических веществ, имеет приятный специфический запах, ровный красивый цвет", — рассказал врач "Аргументам и фактам".