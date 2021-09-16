Захарова заявила о неспособности Запада справиться с катастрофой в Афганистане без России

На Западе понимают, что без помощи России им не удастся справиться с катастрофой, которая произошла в Афганистане со сменой правительства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её мнению, в исламской республике "случился коллапс по вине коллективного Запада". Действия НАТО "разожгли настоящий костёр" в Афганистане, который и так был "обложен большим количеством взрывчатки" из-за ввезённого туда оружия и запрещённых веществ, заявила представитель МИД.

"Мы видим абсолютно позорнейшее явление — и то, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить — сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране", — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.