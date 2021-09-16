Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал, что победить россиянина Хабиба Нурмагомедова можно только при помощи точного нокаутирующего удара. Об этом сообщает Sportskeeda.

Бой Нурмагомедова с Гейджи состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приёмом во втором раунде и защитил титул чемпиона в лёгком весе.

"В том поединке я почувствовал на себе всю мощь Нурмагомедова. Я отдал все силы, но это не имело никакого значения. У меня был только один шанс на победу. Необходимо было нанести один точный удар из миллиона, чтобы нокаутировать Хабиба Нурмагомедова. Такое удаётся крайне редко", — отметил Гейджи.