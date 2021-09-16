"Один удар из миллиона": Бывший соперник Нурмагомедова назвал единственный способ победить российского бойца
Наш спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. В 29 поединках в ММА он одержал 29 побед.
Фото © Instagram / justin_gaethje
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал, что победить россиянина Хабиба Нурмагомедова можно только при помощи точного нокаутирующего удара. Об этом сообщает Sportskeeda.
Бой Нурмагомедова с Гейджи состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приёмом во втором раунде и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
"В том поединке я почувствовал на себе всю мощь Нурмагомедова. Я отдал все силы, но это не имело никакого значения. У меня был только один шанс на победу. Необходимо было нанести один точный удар из миллиона, чтобы нокаутировать Хабиба Нурмагомедова. Такое удаётся крайне редко", — отметил Гейджи.
После боя против Гейджи россиянин объявил о завершении карьеры. Своё решение он объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 боях в ММА Нурмагомедов одержал 29 побед.
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