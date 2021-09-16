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"Один удар из миллиона": Бывший соперник Нурмагомедова назвал единственный способ победить российского бойца

Наш спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. В 29 поединках в ММА он одержал 29 побед.

16 сентября, 13:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGo-t_QJiHR/?utm_source=ig_embed&ig_rid=bfd9a54b-c048-4797-aeb6-127bc7ebb047" target="_blank" rel="noopener noreferrer">justin_gaethje</a></p>

Фото © Instagram / justin_gaethje

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал, что победить россиянина Хабиба Нурмагомедова можно только при помощи точного нокаутирующего удара. Об этом сообщает Sportskeeda.

Бой Нурмагомедова с Гейджи состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приёмом во втором раунде и защитил титул чемпиона в лёгком весе.

"В том поединке я почувствовал на себе всю мощь Нурмагомедова. Я отдал все силы, но это не имело никакого значения. У меня был только один шанс на победу. Необходимо было нанести один точный удар из миллиона, чтобы нокаутировать Хабиба Нурмагомедова. Такое удаётся крайне редко", — отметил Гейджи.

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После боя против Гейджи россиянин объявил о завершении карьеры. Своё решение он объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 боях в ММА Нурмагомедов одержал 29 побед.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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