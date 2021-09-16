Затравленная легкоатлетка Магучих рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов
Напомним, её фото с россиянкой Ласицкене вызвало бурную реакцию в Незалежной, а спортсменку даже назвали "биомусором".
Фото © ТАСС / dpa / Oliver Weiken
Украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Ярослава Магучих в беседе с "Информатором" рассказала о появлении на Украине специальной инструкции для спортсменов, в которой говорится, как нужно себя вести на соревнованиях.
"Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", — рассказала Магучих.
Она также поведала, что очень переживала из-за реакции на Украине на её фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Однако на помощь ей пришли родители и первый тренер, которая призвала воспринимать случившееся проще.
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Ранее Лайф сообщал, что Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.
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