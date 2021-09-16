Затравленная легкоатлетка Магучих рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов

Украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Ярослава Магучих в беседе с "Информатором" рассказала о появлении на Украине специальной инструкции для спортсменов, в которой говорится, как нужно себя вести на соревнованиях.

"Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", — рассказала Магучих.

Она также поведала, что очень переживала из-за реакции на Украине на её фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Однако на помощь ей пришли родители и первый тренер, которая призвала воспринимать случившееся проще.