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Затравленная легкоатлетка Магучих рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов

Напомним, её фото с россиянкой Ласицкене вызвало бурную реакцию в Незалежной, а спортсменку даже назвали "биомусором".

16 сентября, 12:43

Фото © ТАСС / dpa / Oliver Weiken

Украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Ярослава Магучих в беседе с "Информатором" рассказала о появлении на Украине специальной инструкции для спортсменов, в которой говорится, как нужно себя вести на соревнованиях.

"Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", — рассказала Магучих.

Она также поведала, что очень переживала из-за реакции на Украине на её фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Однако на помощь ей пришли родители и первый тренер, которая призвала воспринимать случившееся проще.

Похоже, будет новый скандал: Олимпийская чемпионка Ласицкене вновь сфотографировалась с украинской Магучих

Похоже, будет новый скандал: Олимпийская чемпионка Ласицкене вновь сфотографировалась с украинской Магучих

Ранее Лайф сообщал, что Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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