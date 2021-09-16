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Путин принял приглашение Китая посетить Олимпийские игры 2022 года

Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

16 сентября, 12:25

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", — заявил Лавров.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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