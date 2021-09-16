Путин принял приглашение Китая посетить Олимпийские игры 2022 года
Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", — заявил Лавров.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
Олимпиада-2020. Главное по теме
"Привет хейтерам": Выступавшая за Украину синхронистка сфотографировалась в Крыму с флагом России
вчера в 08:18
Все паралимпийцы перед встречей с Путиным сдали отрицательные тесты на коронавирус
14 сентября, 12:58
"Хочется оправдать надежды": Олимпийская чемпионка Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным
14 сентября, 08:23
Комментариев: 0