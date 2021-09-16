Путин принял приглашение Китая посетить Олимпийские игры 2022 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", — заявил Лавров.