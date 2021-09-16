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Опубликовано 16 сентября 2021, 12:25

Путин принял приглашение Китая посетить Олимпийские игры 2022 года

С 4 по 20 февраля 2022 года Пекин примет Зимние Игры, на которых разыграют 109 комплектов медалей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", — заявил Лавров.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

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Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Роман Фейгин
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