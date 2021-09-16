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"Ждём скорейшего восстановления": В "Зените" рассказали о состоянии трёх травмированных футболистов

В ближайшем матче петербургский клуб сыграет в рамках чемпионата России с казанским "Рубином". Встреча состоится в понедельник, 20 сентября.

16 сентября, 12:11
<p>Главный тренер клуба Сергей Семак. Фото © ФК "Зенит"</p>

Главный тренер клуба Сергей Семак. Фото © ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен пока полностью не восстановились после травм и по-прежнему не занимаются в общей группе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Оздоев получил травму в июле в матче первого тура РПЛ против подмосковных "Химок", ему диагностировали растяжение связок коленного сустава. Караваев и Ловрен в начале сентября вернулись с повреждениями из сборных России и Хорватии соответственно.

"На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны", — отметил Семак.

Семак посетовал на отсутствие удачи в проигранном матче с "Челси" в Лиге чемпионов

Семак посетовал на отсутствие удачи в проигранном матче с "Челси" в Лиге чемпионов

В ближайшем матче "Зенит" сыграет на выезде с казанским "Рубином" в рамках чемпионата России. Встреча восьмого тура состоится в понедельник, 20 сентября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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