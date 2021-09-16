Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен пока полностью не восстановились после травм и по-прежнему не занимаются в общей группе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Оздоев получил травму в июле в матче первого тура РПЛ против подмосковных "Химок", ему диагностировали растяжение связок коленного сустава. Караваев и Ловрен в начале сентября вернулись с повреждениями из сборных России и Хорватии соответственно.

"На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны", — отметил Семак.