"Все штрафы оплатим": Участники свадебного кортежа в Иванове извинились за дерзкую езду со стрельбой
После этой выходки им грозит не только административное наказание, но и уголовное.
Участники свадебного кортежа в Иванове извинились. Видео © УМВД России по Ивановской области
Ивановские хулиганы, устроившие стрельбу на свадьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения, принесли извинения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.
Полицейским удалось установить личности почти всех нарушителей, которые устроили праздничную пальбу на улицах города. В результате против них было возбуждено одно уголовное дело — за хулиганство с применением оружия и три административных — за выезд на встречку, перевозку людей вне салона машины и нарушение пассажиром авто ПДД.
"Мы находимся в отделении ГИБДД города Иваново за нарушения правил дорожного движения. Все штрафы, которые были выписаны, оплатим и за нарушения извиняемся", — сказал один из участников.
Напомним, видео, на котором участники свадебного кортежа стреляют в воздух из окон машин и выезжают на встречную полосу движения, было снято в минувшие выходные.
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