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"Все штрафы оплатим": Участники свадебного кортежа в Иванове извинились за дерзкую езду со стрельбой

После этой выходки им грозит не только административное наказание, но и уголовное.

16 сентября, 13:06

Участники свадебного кортежа в Иванове извинились. Видео © УМВД России по Ивановской области

Ивановские хулиганы, устроившие стрельбу на свадьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения, принесли извинения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

Полицейским удалось установить личности почти всех нарушителей, которые устроили праздничную пальбу на улицах города. В результате против них было возбуждено одно уголовное дело — за хулиганство с применением оружия и три административных — за выезд на встречку, перевозку людей вне салона машины и нарушение пассажиром авто ПДД.

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"Мы находимся в отделении ГИБДД города Иваново за нарушения правил дорожного движения. Все штрафы, которые были выписаны, оплатим и за нарушения извиняемся", — сказал один из участников.

Напомним, видео, на котором участники свадебного кортежа стреляют в воздух из окон машин и выезжают на встречную полосу движения, было снято в минувшие выходные.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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