Участники свадебного кортежа в Иванове извинились. Видео © УМВД России по Ивановской области

Ивановские хулиганы, устроившие стрельбу на свадьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения, принесли извинения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

Полицейским удалось установить личности почти всех нарушителей, которые устроили праздничную пальбу на улицах города. В результате против них было возбуждено одно уголовное дело — за хулиганство с применением оружия и три административных — за выезд на встречку, перевозку людей вне салона машины и нарушение пассажиром авто ПДД.

"Мы находимся в отделении ГИБДД города Иваново за нарушения правил дорожного движения. Все штрафы, которые были выписаны, оплатим и за нарушения извиняемся", — сказал один из участников.