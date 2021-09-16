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Названы сроки начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге

Власти уточнили, что техническая готовность городских объектов теплоснабжения составляет 100%.

16 сентября, 12:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль сообщил, что отопительный сезон в городе стартует в ближайшие дни. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, что пока компании поэтапно включают в работу ТЭЦ и котельные, в городе действует режим периодического протапливания.

"С началом регулярного отопления к теплоснабжению будут подключены все потребители. Регулярное отопление объявляется не позднее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8°С. Судя по сегодняшней температуре воздуха и прогнозу метеорологов, переход на регулярное отопление произойдёт в ближайшие дни", — отметил он.

Дрегваль также заявил, что техническая готовность объектов теплоснабжения в Петербурге составляет 100%. За время межсезонных испытаний было выявлено и устранено около полутора тысяч дефектов. Также в городе до конца месяца будет завершена подготовка объектов электро-, газо-, водоснабжения. Всё идёт в рамках нормативных сроков, заключил чиновник.

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Ранее Лайф сообщил, что к отоплению подключили уже более половины жилых домов Москвы. Заммэра Пётр Бирюков напомнил, что технологический срок для этой процедуры составляет пять суток.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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