Названы сроки начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль сообщил, что отопительный сезон в городе стартует в ближайшие дни. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, что пока компании поэтапно включают в работу ТЭЦ и котельные, в городе действует режим периодического протапливания.

"С началом регулярного отопления к теплоснабжению будут подключены все потребители. Регулярное отопление объявляется не позднее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8°С. Судя по сегодняшней температуре воздуха и прогнозу метеорологов, переход на регулярное отопление произойдёт в ближайшие дни", — отметил он.

Дрегваль также заявил, что техническая готовность объектов теплоснабжения в Петербурге составляет 100%. За время межсезонных испытаний было выявлено и устранено около полутора тысяч дефектов. Также в городе до конца месяца будет завершена подготовка объектов электро-, газо-, водоснабжения. Всё идёт в рамках нормативных сроков, заключил чиновник.