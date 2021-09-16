Стала известна неожиданная правда о причине смерти звезды 90-х Жени Белоусова

Поэт-песенник Александр Шаганов рассказал, что истинной причиной гибели музыканта Евгения Белоусова могла быть старая травма, полученная ещё в детстве. Повлиять могло также то, какой образ жизни артист вёл в 90-х. Напомним, в те годы они сотрудничали и Белоусов даже исполнял одну из его песен.

"Это всё детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстранённо. В это было сложно поверить", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Шаганов отметил, что на пике карьеры Белоусов находился в постоянных разъездах. Артист много гастролировал, за одни сутки он мог оказаться в городах с разными часовыми поясами. При этом Шаганов, вопреки распространённому мнению, не верит, что музыканта мог погубить алкоголь. Тем не менее многие считают, что именно любовь к спиртному могла свести в могилу звезду тогдашней эстрады.

Певец Женя Белоусов в 90-е запомнился многим по таким хитам, как "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Алёшка", "Девчонка-девчоночка", "Вечерок-вечерочек", "Облако волос", "Золотые купола", "Короткое лето", "Дуня-Дуняша", "Вечером на лавочке". Певец ушёл из жизни в июне 1997 года в возрасте 32 лет. Перед этим он долго лечился от панкреатита, перенёс инсульт и операцию на головном мозге. Похоронен он на Кунцевском кладбище в Москве.