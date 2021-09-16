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Кабриолет, КамАЗ из "Дальнобойщиков" и Nissan Skyline из "Форсажа": Россияне назвали автомобили мечты

Результаты опроса показали, что почти каждый респондент в детстве хотел купить машину из любимого фильма.

16 сентября, 12:46

Кадр из сериала "Дальнобойщики" Реж. Юрий Кузьменко, Георгий Николаенко

Россияне рассказали, о каких машинах они грезили в детстве и о покупке какого авто мечтают теперь. Мечты с реальностью сравнил каршеринг "Ситидрайв" совместно с ReserchMeо, опросив более тысячи пользователей Рунета. Исследование есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что почти 50% респондентов с детства преследуют мечты о конкретных автомобилях. Так, 27% хотят приобрести BMW, 18% мечтают об Audi, 16% грезят о Mercedes и 15% мечтают о Lamborghini.

В детстве 33% россиян мечтали водить машину премиум-класса, а ещё 14% хотели вырасти и ездить с личным водителем на представительском авто. 24% в детстве грезили немного о другом транспорте: самокате или скейтборде, также 24% — о мотоцикле, а 15% мечтали на полную — о снегоходе, вертолёте, лошади и даже космическом корабле.

  • Фото предоставлено Лайфу "Ситимобил"
    Фото предоставлено Лайфу "Ситимобил"
  • Фото предоставлено Лайфу "Ситимобил"
    Фото предоставлено Лайфу "Ситимобил"
  • Фото предоставлено Лайфу "Ситимобил"
    Фото предоставлено Лайфу "Ситимобил"

Фото предоставлено Лайфу "Ситимобил"

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При этом почти каждый опрошенный хотел вырасти и купить машину из любимого фильма. Зумеры мечтали о Nissan Skyline из "Форсажа", миллениалы видели себя за рулём BMW 7-Series в 38-м кузове из "Бумера". Кроме того, респонденты хотели стать водителями Бэтмобиля, Aston Martin DB5, как у Джеймса Бонда, а также фургона из "Скуби-Ду" и огромного Dodge Ram 4×4 big-foot из фильма "Няньки".

Россияне также рассказали о том, какую машину они выбрали, если бы могли позволить себе любой автомобиль. В топе оказались Ferrari, Tesla, Porsche Cayenne и Hammer, КамАЗ из фильма "Дальнобойщики", высокотехнологичный внедорожник, спорткар и кабриолет.

В Москве в семь раз увеличили максимальный срок аренды машин каршеринга

В Москве в семь раз увеличили максимальный срок аренды машин каршеринга

А ранее москвичи рассказали, что любят больше: такси, каршеринг или электросамокаты. Согласно результатам опроса, развитие первых двух видов транспорта больше всего ценят зумеры.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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