Лайф узнал версию мужчины, которого в Сети окрестили напавшим на отдел полиции под Воронежем

28-летний Сергей Паринов неожиданно для себя обнаружил своё фото в соцсетях, где его окрестили напавшим на отдел полиции в городе Лисках Воронежской области. Мужчина признался Лайфу, что был шокирован находкой, но на этом всё не закончилось — ему пришлось давать объяснения правоохранителям.

Сергей подчеркнул, что никакого отношения к атаке на здание ОВД не имеет. По его мнению, кто-то просто взял его фотографию в Сети и без всяких оснований обвинил его в нападении. Собеседник Лайфа уточнил, что к настоящему моменту уже пообщался с сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. После разговора его отпустили.