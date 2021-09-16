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Лайф узнал версию мужчины, которого в Сети окрестили напавшим на отдел полиции под Воронежем

Настоящий преступник всё ещё в бегах, против него возбудили дело сразу по трём статьям, включая убийство.

16 сентября, 12:42

Подозреваемый в нападении на полицейский участок мужчина опроверг обвинения. Видео © LIFE

28-летний Сергей Паринов неожиданно для себя обнаружил своё фото в соцсетях, где его окрестили напавшим на отдел полиции в городе Лисках Воронежской области. Мужчина признался Лайфу, что был шокирован находкой, но на этом всё не закончилось — ему пришлось давать объяснения правоохранителям.

Сергей подчеркнул, что никакого отношения к атаке на здание ОВД не имеет. По его мнению, кто-то просто взял его фотографию в Сети и без всяких оснований обвинил его в нападении. Собеседник Лайфа уточнил, что к настоящему моменту уже пообщался с сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. После разговора его отпустили.

Дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем передали в центральный аппарат СК

Дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем передали в центральный аппарат СК

Напомним, нападение произошло в 5:30. В результате пострадал один сотрудник полиции. Врачи диагностировали у него осколочные ранения. Сейчас вокруг отдела полиции выставили оцепление, преступника до сих пор ищут. Полицейским удалось выяснить личность владельца авто, на котором приехал напавший. Его причастность к инциденту проверяется.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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