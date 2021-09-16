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После нападения на отдел полиции в Воронеже закрыли все оружейные магазины

Неизвестному удалось скрыться, он находится в розыске, возбуждены уголовные дела по трём статьям.

16 сентября, 12:31
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Воронеже закрыли все оружейные магазины и отделы с оружием в туристических магазинах после нападения неизвестного на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Наш собеседник уточнил, что сотрудники торговых точек подготавливают документацию о продаже оружия, патронов и их составляющих за последний месяц.

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30 утра. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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