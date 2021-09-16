После нападения на отдел полиции в Воронеже закрыли все оружейные магазины
Неизвестному удалось скрыться, он находится в розыске, возбуждены уголовные дела по трём статьям.
Фото © LIFE
В Воронеже закрыли все оружейные магазины и отделы с оружием в туристических магазинах после нападения неизвестного на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.
Наш собеседник уточнил, что сотрудники торговых точек подготавливают документацию о продаже оружия, патронов и их составляющих за последний месяц.
Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30 утра. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".
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