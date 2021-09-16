Роскомнадзор ждёт реакции Apple и Google на требование удалить приложение УГ

Решение о штрафах в отношении компаний Google и Apple будет принято в зависимости от их реакции на требование удалить приложение УГ из своих онлайн-магазинов. Об этом рассказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов такие штрафы могут быть применены", — сказал он.

По словам Субботина, на прошедшем заседании комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы представители компании не предоставили никаких объяснений касательно сложившейся ситуации.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с ФБК*.