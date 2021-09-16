Роскомнадзор ждёт реакции Apple и Google на требование удалить приложение УГ
Там отметили, что на недавнем заседании специальной комиссии Совфеда представители компаний не дали никаких объяснений.
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Решение о штрафах в отношении компаний Google и Apple будет принято в зависимости от их реакции на требование удалить приложение УГ из своих онлайн-магазинов. Об этом рассказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов такие штрафы могут быть применены", — сказал он.
По словам Субботина, на прошедшем заседании комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы представители компании не предоставили никаких объяснений касательно сложившейся ситуации.
Ранее в Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту УГ. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с ФБК*.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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