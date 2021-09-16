МИД РФ указал на недовольство монополией американских IT-гигантов во всём мире
С тем, как крупные компании влияют на политические процессы, не хотят мириться даже в тех странах, которые традиционно относят себя к "коллективному Западу".
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Монополия американских IT-гигантов в информационной сфере и их возрастающее влияние на политические процессы всё больше беспокоят даже западные страны. Об этом на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов.
"Отмечаем, что неудовлетворённость таким положением дел, когда интернет-монополисты концентрируют в своих руках колоссальные коммуникационные ресурсы и демонстрируют возрастающие аппетиты по оказанию влияния на внутри- и внешнеполитические процессы, по нашим наблюдениям, усиливается в различных странах и регионах планеты, в том числе в относящих себя к "коллективному Западу", — отметил дипломат.
Ранее Лайф сообщал, что представителей Google и Apple тоже позвали в Совфед из-за вмешательства в выборы. По итогам заседания временной комиссии представитель компании Apple отказалась от комментариев и предложила журналистам обратиться за официальным комментарием в пресс-службу. А вот представитель Google Александр Монин поспешил заверить представителей прессы, что компания уважает законы всех стран и не занимает ничью политическую сторону.
Напомним, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
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