МИД РФ указал на недовольство монополией американских IT-гигантов во всём мире

Монополия американских IT-гигантов в информационной сфере и их возрастающее влияние на политические процессы всё больше беспокоят даже западные страны. Об этом на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов.

"Отмечаем, что неудовлетворённость таким положением дел, когда интернет-монополисты концентрируют в своих руках колоссальные коммуникационные ресурсы и демонстрируют возрастающие аппетиты по оказанию влияния на внутри- и внешнеполитические процессы, по нашим наблюдениям, усиливается в различных странах и регионах планеты, в том числе в относящих себя к "коллективному Западу", — отметил дипломат.