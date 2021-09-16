Учёные выяснили, что самки приматов способны месяцами скорбеть из-за смерти детёнышей

Учёные из Университетского колледжа Лондона в Великобритании опубликовали исследование, в котором выяснили, что приматы очень чувствительны к потере своих детей и многие из них переживают горечь утраты несколько месяцев. Они составили базу данных на основе 409 случаев такого поведения 50 различных видов приматов.

В 80% случаев самки не могли смириться с потерей и носили труп ребёнка с собой, из чего следует вывод, что приматы способны осознавать смерть, чувствуя боль утраты. Однако учёные подчеркнули, что такое поведение у приматов в значительной степени определяется видом, а также связью между матерью и младенцем.

"Возможно, мы никогда не узнаем, понимают ли приматы, что смерть универсальна, что все животные, включая их самих, умрут. Однако мы видим, что матерям-приматам может потребоваться время, чтобы справиться со своей потерей", — говорят исследователи.