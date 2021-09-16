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Учёные выяснили, что самки приматов способны месяцами скорбеть из-за смерти детёнышей

Именно из-за этого, по данным исследователей, животные долго носят тело погибшего малыша с собой.

16 сентября, 12:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные из Университетского колледжа Лондона в Великобритании опубликовали исследование, в котором выяснили, что приматы очень чувствительны к потере своих детей и многие из них переживают горечь утраты несколько месяцев. Они составили базу данных на основе 409 случаев такого поведения 50 различных видов приматов.

В 80% случаев самки не могли смириться с потерей и носили труп ребёнка с собой, из чего следует вывод, что приматы способны осознавать смерть, чувствуя боль утраты. Однако учёные подчеркнули, что такое поведение у приматов в значительной степени определяется видом, а также связью между матерью и младенцем.

"Возможно, мы никогда не узнаем, понимают ли приматы, что смерть универсальна, что все животные, включая их самих, умрут. Однако мы видим, что матерям-приматам может потребоваться время, чтобы справиться со своей потерей", — говорят исследователи.

Ранее учёные выяснили, о чём "болтают" обезьяны. Как оказалось, шимпанзе причмокивают губами в том же темпе, что и люди во время разговора.

Уже не обезьяны, ещё не люди. Кости австралопитека помогли понять, что он делал руками

Уже не обезьяны, ещё не люди. Кости австралопитека помогли понять, что он делал руками

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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