Учёные выяснили, что самки приматов способны месяцами скорбеть из-за смерти детёнышей
Именно из-за этого, по данным исследователей, животные долго носят тело погибшего малыша с собой.
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Учёные из Университетского колледжа Лондона в Великобритании опубликовали исследование, в котором выяснили, что приматы очень чувствительны к потере своих детей и многие из них переживают горечь утраты несколько месяцев. Они составили базу данных на основе 409 случаев такого поведения 50 различных видов приматов.
В 80% случаев самки не могли смириться с потерей и носили труп ребёнка с собой, из чего следует вывод, что приматы способны осознавать смерть, чувствуя боль утраты. Однако учёные подчеркнули, что такое поведение у приматов в значительной степени определяется видом, а также связью между матерью и младенцем.
"Возможно, мы никогда не узнаем, понимают ли приматы, что смерть универсальна, что все животные, включая их самих, умрут. Однако мы видим, что матерям-приматам может потребоваться время, чтобы справиться со своей потерей", — говорят исследователи.
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