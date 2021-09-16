Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму

При российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комисси.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал наших граждан за рубежом активно голосовать на предстоящих выборах в Государственную думу. Обращение министра опубликовано в четверг на сайте ведомства.

Лавров призвал россиян поддержать ту партию и кандидатов, которым они больше всего доверяют, а за чистотой процесса даже на зарубежных участках проследят несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты, а также от международных структур и различных политических партий.

"Сделаем всё возможное, чтобы выборы в Государственную думу были честными, прозрачными и безопасными. Отдавая свой голос за кандидатов в высший орган законодательной власти, вы вносите личный вклад в укрепление внутриполитической стабильности и обеспечение поступательного, динамичного развития России", — указал министр.

По словам Лаврова, его ведомство делает всё, чтобы россияне могли в полной мере реализовать своё конституционное избирательное право. При российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комисси, а во многих странах в местах компактного проживания граждан проводятся даже досрочные и выездные голосования.

"Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности", — отметил глава российской дипломатии.