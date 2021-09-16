Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму
При российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комисси.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал наших граждан за рубежом активно голосовать на предстоящих выборах в Государственную думу. Обращение министра опубликовано в четверг на сайте ведомства.
Лавров призвал россиян поддержать ту партию и кандидатов, которым они больше всего доверяют, а за чистотой процесса даже на зарубежных участках проследят несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты, а также от международных структур и различных политических партий.
"Сделаем всё возможное, чтобы выборы в Государственную думу были честными, прозрачными и безопасными. Отдавая свой голос за кандидатов в высший орган законодательной власти, вы вносите личный вклад в укрепление внутриполитической стабильности и обеспечение поступательного, динамичного развития России", — указал министр.
По словам Лаврова, его ведомство делает всё, чтобы россияне могли в полной мере реализовать своё конституционное избирательное право. При российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комисси, а во многих странах в местах компактного проживания граждан проводятся даже досрочные и выездные голосования.
"Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности", — отметил глава российской дипломатии.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
А ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поддержав тех кандидатов, которые будут работать во благо нашей страны и каждого из её жителей. В своём обращении Путин подчеркнул, что стране нужен сильный и авторитетный парламент, в котором будут настоящие патриоты, способные сдержать слово и выполнить наказы избирателей и свои обещания.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ