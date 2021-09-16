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Захарова: Россия не делает пиар-кампанию из вмешательства США в выборы в Госдуму

По её словам, у Москвы есть не только подозрения, но и конкретные претензии к Америке.

16 сентября, 13:01
<p>Мария Захарова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Мария Захарова. Фото © VK / МИД России

Россия фиксирует американское вмешательство в выборы в Государственную думу, основная часть которых стартует уже завтра, но не пытается сделать из этого пиар-кампанию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телепрограмме "Большая игра" в эфире Первого канала.

"Мы об этом не кричим на каждом углу, мы из этого не делаем пиар-кампанию, мы не занимаемся вот той самой "мегафонной дипломатией", которой занимались они, причём это уже не дипломатия, это уже были бои без правил. Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий", сказала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва передала послу США Джону Салливану "достаточно серьёзные" данные о вмешательстве Вашингтона в дела России. Салливан обещал изучить эту информацию.

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Напомним, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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