Захарова: Россия не делает пиар-кампанию из вмешательства США в выборы в Госдуму

Россия фиксирует американское вмешательство в выборы в Государственную думу, основная часть которых стартует уже завтра, но не пытается сделать из этого пиар-кампанию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телепрограмме "Большая игра" в эфире Первого канала.

"Мы об этом не кричим на каждом углу, мы из этого не делаем пиар-кампанию, мы не занимаемся вот той самой "мегафонной дипломатией", которой занимались они, причём это уже не дипломатия, это уже были бои без правил. Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий", — сказала Захарова.