Во Франции сочли "ударом в спину" разрыв контракта на подлодки с Австралией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину разрыв заключённого с Австралией контракта на поставку подводных лодок. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Info.

"Союзники себя так не ведут. Это фактически удар в спину. Мы построили с австралийцами отношения доверия, и оно предано", — сказал глава французской дипломатии.

Он назвал поведение Австралии непредсказуемым и грубым, сравнив его с методами ведения политики бывшего американского президента Дональда Трампа. Он также подчеркнул, что пока австралийская сторона не поясняла, как именно будет выходить из заключённого контракта.