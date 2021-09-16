НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Во Франции сочли "ударом в спину" разрыв контракта на подлодки с Австралией

Там отметили, что подобные резкие решения напоминают методы ведения политики экс-президента США Трампа.

16 сентября, 13:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину разрыв заключённого с Австралией контракта на поставку подводных лодок. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Info.

"Союзники себя так не ведут. Это фактически удар в спину. Мы построили с австралийцами отношения доверия, и оно предано", — сказал глава французской дипломатии.

Байден назвал цель создания нового военного союза AUKUS

Байден назвал цель создания нового военного союза AUKUS

Он назвал поведение Австралии непредсказуемым и грубым, сравнив его с методами ведения политики бывшего американского президента Дональда Трампа. Он также подчеркнул, что пока австралийская сторона не поясняла, как именно будет выходить из заключённого контракта.

Напомним, минувшей ночью Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

МИД РФ призвал Австралию продолжить выполнять обязательства неядерной страны

сегодня в 13:59

Австралия объявила о разрыве рекордного контракта с Францией на строительство подлодок

сегодня в 04:05

Захарова заявила о неспособности Запада справиться с катастрофой в Афганистане без России

сегодня в 13:13

Трёх пропавших под Владимиром детей нашли в Подмосковье

сегодня в 14:19

В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида

сегодня в 14:11

Новости партнеров

Layer 1