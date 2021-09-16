Во Франции сочли "ударом в спину" разрыв контракта на подлодки с Австралией
Там отметили, что подобные резкие решения напоминают методы ведения политики экс-президента США Трампа.
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину разрыв заключённого с Австралией контракта на поставку подводных лодок. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Info.
"Союзники себя так не ведут. Это фактически удар в спину. Мы построили с австралийцами отношения доверия, и оно предано", — сказал глава французской дипломатии.
Он назвал поведение Австралии непредсказуемым и грубым, сравнив его с методами ведения политики бывшего американского президента Дональда Трампа. Он также подчеркнул, что пока австралийская сторона не поясняла, как именно будет выходить из заключённого контракта.
Напомним, минувшей ночью Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.
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