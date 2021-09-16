Режиссёра Андрея Звягинцева подключили к аппарату ЭКМО

Режиссёр Андрей Звягинцев, которого лечат от коронавируса в немецкой клинике, находится в искусственной коме. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.

Отмечается, что в состояние медикаментозного сна кинематографиста ввели из-за объёмного поражения лёгких — 92%. Состояние режиссёра было крайне тяжёлым, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО. Сейчас Звягинцев уже отключён от систем жизнеобеспечения, а медики готовятся выводить его из искусственной комы. Отмечается, что реабилитацию он также будет проходить в Германии.