Режиссёра Андрея Звягинцева подключили к аппарату ЭКМО
Из-за сильного поражения лёгких кинематографиста были вынуждены ввести в состояние медикаментозного сна.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Режиссёр Андрей Звягинцев, которого лечат от коронавируса в немецкой клинике, находится в искусственной коме. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.
Отмечается, что в состояние медикаментозного сна кинематографиста ввели из-за объёмного поражения лёгких — 92%. Состояние режиссёра было крайне тяжёлым, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО. Сейчас Звягинцев уже отключён от систем жизнеобеспечения, а медики готовятся выводить его из искусственной комы. Отмечается, что реабилитацию он также будет проходить в Германии.
Как сообщал Лайф, лечение Звягинцева займёт ещё несколько недель, однако вернуться в строй режиссёр сможет не раньше следующего года. При этом, по словам медиков, его жизни ничего не угрожает.
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