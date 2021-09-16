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Режиссёра Андрея Звягинцева подключили к аппарату ЭКМО

Из-за сильного поражения лёгких кинематографиста были вынуждены ввести в состояние медикаментозного сна.

16 сентября, 15:31
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Режиссёр Андрей Звягинцев, которого лечат от коронавируса в немецкой клинике, находится в искусственной коме. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.

Отмечается, что в состояние медикаментозного сна кинематографиста ввели из-за объёмного поражения лёгких — 92%. Состояние режиссёра было крайне тяжёлым, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО. Сейчас Звягинцев уже отключён от систем жизнеобеспечения, а медики готовятся выводить его из искусственной комы. Отмечается, что реабилитацию он также будет проходить в Германии.

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Метод последней надежды: Реаниматолог объяснил, как ЭКМО помогает защитить мозг пациента

Как сообщал Лайф, лечение Звягинцева займёт ещё несколько недель, однако вернуться в строй режиссёр сможет не раньше следующего года. При этом, по словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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