Захарова призвала Чехию освободить задержанного в Праге россиянина Франчетти

Москва призывает Прагу не идти на поводу у украинских властей, принять взвешенное решение и освободить задержанного россиянина Александра Франчетти. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания", — сказала она.