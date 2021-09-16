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Захарова призвала Чехию освободить задержанного в Праге россиянина Франчетти

Она подчеркнула, что все недружественные действия против граждан РФ будут иметь соответствующие последствия.

16 сентября, 15:13
<p>Фото © <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © МИД России

Москва призывает Прагу не идти на поводу у украинских властей, принять взвешенное решение и освободить задержанного россиянина Александра Франчетти. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что все недружественные действия против граждан России будут иметь соответствующие последствия. Она призвала Прагу не допустить политизации ситуации и воздержаться от вбросов новых раздражителей в и без того сложную двустороннюю повестку, ставшую предельно напряжённой из-за действий Чехии.

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Напомним, россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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