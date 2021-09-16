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Московское "Динамо" выиграло шестой матч подряд на старте сезона в КХЛ

Капитан команды Вадим Шипачёв упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров, сделав две результативные передачи.

16 сентября, 15:07
<p>Фото © ХК "Динамо"</p>

Фото © ХК "Динамо"

Московское "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победило новосибирскую "Сибирь". Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе динамовцев дубль оформил Станислав Галиев, по шайбе забросили Вячеслав Войнов, Николай Чебыкин и Олег Зайцев. Капитан команды Вадим Шипачёв сделал два результативных паса и с 14 набранными очками (7 голов + 7 передач) упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Ещё в середине третьего периода гости вели с преимуществом в пять шайб, но в дальнейшем пропустили четыре гола подряд. У "Сибири" отличились Илья Морозов, Александр Шаров, Никита Сетдиков и Денис Бодров.

Капитан "Динамо" Шипачёв стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

Капитан "Динамо" Шипачёв стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

Для "Динамо" победа стала шестой подряд на старте сезона. Ранее команда Алексея Кудашова одолела минское "Динамо" (4:1), новосибирскую "Сибирь" (4:0), омский "Авангард" (5:2), хабаровский "Амур" (6:2) и владивостокский "Адмирал" (5:3).

Бело-голубые набрали 12 очков и 12 возможных, оторвавшись от преследователей во главе турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с тремя баллами идёт на десятой позиции на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" — "Динамо" (Москва) — 4:5

Шайбы: Галиев 20' (0:1), Войнов 21' (0:2), Чебыкин 26' (0:3), Галиев 38' (0:4), Зайцев 44' (0:5), Морозов 49' (1:5), Шаров 53' (2:5), Сетдиков 57' (3:5), Бодров 59' (4:5)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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