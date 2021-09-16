Московское "Динамо" выиграло шестой матч подряд на старте сезона в КХЛ

Московское "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победило новосибирскую "Сибирь". Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе динамовцев дубль оформил Станислав Галиев, по шайбе забросили Вячеслав Войнов, Николай Чебыкин и Олег Зайцев. Капитан команды Вадим Шипачёв сделал два результативных паса и с 14 набранными очками (7 голов + 7 передач) упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Ещё в середине третьего периода гости вели с преимуществом в пять шайб, но в дальнейшем пропустили четыре гола подряд. У "Сибири" отличились Илья Морозов, Александр Шаров, Никита Сетдиков и Денис Бодров.

Для "Динамо" победа стала шестой подряд на старте сезона. Ранее команда Алексея Кудашова одолела минское "Динамо" (4:1), новосибирскую "Сибирь" (4:0), омский "Авангард" (5:2), хабаровский "Амур" (6:2) и владивостокский "Адмирал" (5:3).

Бело-голубые набрали 12 очков и 12 возможных, оторвавшись от преследователей во главе турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. "Сибирь" с тремя баллами идёт на десятой позиции на Востоке.