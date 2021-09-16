"Без принципов честной игры": В Болгарии раскритиковали руководство российской художественной гимнастики за слова о судьях
Впервые с 1996 года наши спортсменки остались без олимпийского золота в этом виде спорта.
Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH
Генеральный секретарь Болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова считает несправедливой критику российской стороной судейства на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
Болгарские гимнастки заняли первое место в групповых упражнениях на Играх, опередив российскую команду, которая многократно подавала протесты на оценки. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает судейство на Олимпиаде необъективным.
"Это не странно, это полное отсутствие принципов честной игры. Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше. Прежде лучшей была российская команда, сейчас — болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший", — сказала Атанасова.
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Россиянки впервые с 1996 года уехали с Олимпиады без золота в художественной гимнастике. В личном многоборье Дина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля.
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