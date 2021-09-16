"Это не странно, это полное отсутствие принципов честной игры. Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше. Прежде лучшей была российская команда, сейчас — болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший", — сказала Атанасова.