Дом футболиста "Челси" Джеймса обокрали во время матча Лиги чемпионов против "Зенита"

Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс заявил, что его дом обокрали во время матча с петербургским "Зенитом" в первом турнире группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он сообщил в "Инстаграме", выложив фрагменты видео с камер наблюдения.

"Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за свой клуб в матче Лиги чемпионов, в мой дом ворвалась группа трусливых грабителей. Им удалось перенести в машину тяжёлый сейф с моими личными вещами. Я никогда не храню свои украшения в доме, поэтому всё, что хранилось в сейфе, — это моя медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка и медаль за второе место на Евро-2020. Обращаюсь ко всем болельщикам с просьбой помочь найти этих негодяев, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку все улики против них", — написал Джеймс.