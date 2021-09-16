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Дом футболиста "Челси" Джеймса обокрали во время матча Лиги чемпионов против "Зенита"

Встреча, состоявшаяся во вторник на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

16 сентября, 14:43

Фото © Instagram / reecejames

Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс заявил, что его дом обокрали во время матча с петербургским "Зенитом" в первом турнире группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он сообщил в "Инстаграме", выложив фрагменты видео с камер наблюдения.

"Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за свой клуб в матче Лиги чемпионов, в мой дом ворвалась группа трусливых грабителей. Им удалось перенести в машину тяжёлый сейф с моими личными вещами. Я никогда не храню свои украшения в доме, поэтому всё, что хранилось в сейфе, — это моя медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка и медаль за второе место на Евро-2020. Обращаюсь ко всем болельщикам с просьбой помочь найти этих негодяев, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку все улики против них", написал Джеймс.

Видео © Instagram / reecejames

Встреча, состоявшаяся на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский нападающий "Челси" Ромелу Лукаку.

Недотерпели: "Зенит" проиграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

Недотерпели: "Зенит" проиграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

Джеймс — воспитанник "Челси". За основной состав команды он выступает с 2018 года. Всего 21-летний защитник провёл за клуб 88 матчей, забил четыре гола и сделал десять результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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