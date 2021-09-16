Гол футболиста "Шерифа" в ворота "Шахтёра" признали лучшим в первом туре Лиги чемпионов
Молдавский клуб одержал победу над соперниками с Украины в первом матче группового турнира в своей истории.
Адама Траоре (крайний слева). Фото © ФК "Шахтёр"
УЕФА признал гол малийского нападающего тираспольского "Шерифа" Адамы Траоре лучшим в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается в твиттере организации.
Встреча завершилась домашней победой "Шерифа" со счётом 2:0. Для молдавского клуба матч стал первым в истории на групповой стадии Лиги чемпионов.
🥇 Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! 👏👏👏#UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
Второе место занял мяч капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона, который принёс его команде победу над "Миланом" (3:2). Третьим стал ещё один гол, забитый в этом матче, — в исполнении хорватского полузащитника итальянского клуба Анте Ребича. Четвёртым признали мяч хавбека "Манчестер Сити" Джека Грилиша в матче с "Лейпцигом" (6:3).
Напомним, что Россию в Лиге чемпионов представляет только "Зенит". В первом туре петербургский клуб на выезде проиграл лондонскому "Челси" (0:1).
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